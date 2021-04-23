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Черноморский флот вернул на базы корабли после учений в Крыму

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовых учениях в Крыму войск Южного военного округа и ВДВ, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что на железнодорожной станции погрузки в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения загрузили технику и вооружения и отправились маршем в пункт постоянной дислокации.

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Всего в переброске соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов военно-транспортных самолетов, сообщили в Минобороны.

22 апреля на полигоне "Опук" в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и ВДВ, которое проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих (в том числе свыше 2 тыс. военных ВДВ), 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.

Минобороны РФ Крым ВДВ

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