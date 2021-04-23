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В красноярской деревне потушили 4 км горевшей сухой травы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сухая растительность загорелась вечером в четверг, 22 апреля, у деревни Быстрая Минусинского района Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, пожарным удалось не допустить распространения огня на населенный пункт не допущено. Привлекались дополнительные силы волонтеров.

По данным ведомства, горела сухая трава на протяжении четырех километров, обстановка осложнялась порывами ветра.

В сообщении не уточняется, стал ли причиной пожаров пал сухой травы людьми.

Красноярский край

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