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Кабмин выделил 400 млн руб. на борьбу с лесными пожарами в Хабаровском крае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Хабаровский край получит в 2021 году дополнительно 400 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на охрану лесов от пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в начале апреля с просьбой выделить дополнительные средства временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину.

В ходе встречи с Дегтяревым в Москве вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2021 году Хабаровскому краю согласовано выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации в общей сумме 400,2 млн рублей. В том числе, на мониторинг пожарной опасности выделено 206,7 млн рублей и 193,5 млн рублей для на тушение лесных пожаров.

По данным правительства края на пятницу, ситуация с лесными пожарами в регионе остается сложной. В крае введен четвертый класс пожарной опасности: предпоследний уровень, который указывает на повышенный риск возгораний. При этом в районах тушат сразу семь очагов на площади 107 га. Пожары возникли в Амурском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо и Хабаровском районах.

"С 13 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Посещение лесов в этот период ограничено, тем более запрещено разводить костры и вести открытые огневые работы в лесной полосе", - сообщил председатель комитета лесного хозяйства правительства края Вадим Сабуров.

По его словам, дым, которым накрыло Хабаровск на этой неделе, принесло ветром с территории соседней Еврейской автономии. Кроме того, напряженная обстановка складывается и на территории Китая, откуда также периодически приходит задымление. В выходные дни контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в крае будут вести специальные патрули.

Правительство РФ Хабаровский край

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