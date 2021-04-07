Треть участников праймериз "Единой России" составили молодежь и волонтеры

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Каждый третий участник предварительного голосования "Единой России" в преддверии парламентских выборов в России - это молодой будущий политик до 35 лет, заявляют в партии.

"На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них - от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов - Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся - беспартийные, а треть - молодые люди до 35 лет", - говорится в сообщении пресс-службы партии, опубликованном в среду.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого цитируют в партии, подчеркнул, что участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии. Волонтерам, которые решат участвовать в праймериз, в "Единой России" намерены помочь получить навыки публичной и электоральной работы, заявил ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.