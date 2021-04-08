Эксперты высоко оценили шансы "Единой России" на победу по итогам выборов в Думу по одномандатным округам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" может получить большинство мандатов по итогам выборов в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования, 19 сентября, считают некоторые российские эксперты.

"180-190 мандатов может взять "Единая Россия"; "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" около 10-12 (всегда сильно выступала в одномандатных округах и есть потенциал за счет обновления партии); ЛДПР и КПРФ по 6-8 и остальные партии - порядка 3-5 (как единичные результаты)", - такие прогнозы представила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова по итогам выступлений экспертов на круглом столе "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления".

Успех могут обеспечить праймериз "Единой России" за счет появления новых людей в партии, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, "Справедливая Россия - За правду" также имеет высокие шансы на предстоящих выборах, так как партия обогатилась за счет объединения. Мартынов отмечает, что эсеры могут улучшить свой результат за счет того, что ЛДПР и КПРФ возьмут меньше мандатов, чем на прошедших избирательных кампаниях.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в свою очередь заявил, что согласно социологическим опросам, ЛДПР опережает КПРФ. Среди причин возможного отставания партии коммунистов Данилин назвал проблему лидерства, идеологическую проблему, а также кадровую.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отмечает, что на голосование по одномандатным округам влияет острота проблем на конкретной территории, общее социально-экономическое положение, работа кандидата в определенном округе, выраженный запрос на обновление и партийная лояльность. Эксперт также выразил мнение, что существуют большие перспективы для значительного обновления прежнего состава одномандатников.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что большое значение для избирателей имеет профиль кандидата и его специфические качества.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев считает, что шансы малых партий занять в ходе выборов одномандатные округа невелики. По его мнению, для этого в составе малых партий недостаточно кандидатов.