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Организации самостоятельно определят режим работы с 4 по 7 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Органы власти, организации и работодатели самостоятельно будут определять режим работы с 4 по 7 мая, сообщает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на брифинге в понедельник, организации в соответствии с указом президента сами будут определять, сколько сотрудников должны будут работать в этот период, включая "организацию работы дистанционно".

По ее словам, указанные решения должны оформляться приказом или распоряжением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы.

Сотрудники в этот период смогут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если есть возможность выполнять профессиональные обязанности в таком формате, отметила Голикова.

Вице-премьер также предупредила, что нерабочие дни 4-7 мая не является основанием для снижения заработной платы. По ее словам, указанные нерабочие дни должны быть оплачены полностью.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер уточнила, что порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом выходными будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.

Татьяна Голикова Владимир Пути

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