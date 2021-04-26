Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "очень серьезными" обвинения России в причастности к каким-либо событиям в Чехии. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, и они, конечно же, не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, но наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям, точнее, уже нанесли", - отметил Песков

Он также обратил внимание на заявление президента Чехии Милоша Земана, касающееся взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

"Безусловно, мы видели и обратили внимание на это заявление. Мы в этой связи можем только повторить еще раз - какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны, не имеют под собой никакой основы", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

В воскресенье президент Чехии Земан заявил, что Информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице, близ которого в 2014 году прогремел взрыв на складе боеприпасов.

"Я могу заявить, что в отчете Информационной службы безопасности говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетице", - сказал Земан в эфире чешского телевидения.

В то же время, по его словам, из этого не следует, что подозрение не было серьезным. "Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства совершили террористическое нападение, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был нанесен ущерб на миллиарды. С другой стороны, мы работаем с двумя версиями. Первая состоит в том, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами. Вторая, что это была операция иностранной разведки. Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены", - сказал Земан.