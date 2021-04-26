Два больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после учений

Большой десантный корабль "Александр Отраковский" во время учений. Архивное фото. Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщили российские военные в понедельник.

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.

22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В Черное море на маневры пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ. Передислокацию должны завершить до 1 мая.

Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений, сообщил в понедельник Южный военный округ.

23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма. В тот же день Черноморский флот РФ сообщил, что большие десантные корабли с морской пехотой вышли в пункты постоянной дислокации.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.