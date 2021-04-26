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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
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Роспотребнадзор не выявил в РФ "индийский" штамм коронавируса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России не выявлен индийский вариант коронавируса, который характеризуется двойными мутациями в S-белке, увеличивающими заразность SARS-CoV-2 и снижающими эффективность антител, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Лаборатории институтов Роспотребнадзора, отслеживающие генетическую изменчивость вируса в РФ, не выявили на территории страны данного варианта патогена, сказал Хафизов "Интерфаксу" в понедельник.

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По его словам, "на основании эпидемиологических данных считается, что новый вариант коронавируса, относящийся к "индийской" линии B.1.617, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка (замены L452R и E484Q), подпитывает новую волну коронавирусной инфекции в Индии".

"Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Так, мутация L452R известна как увеличивающая трансмиссивность (заразность) вируса и снижающая эффективность антител. Вариант E484Q также был показан как способный вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами", - уточнил Хафизов.

Он сказал, что "недавно появилась информация, что "индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме - делецию двух аминокислот (H146 and Y145) все в том же S-белке".

По словам Хафизова, в России " ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящиеся к другим штаммам коронавируса".

"Применяемые в Российской Федерации вакцины против COVID-19 эффективны в отношении новых штаммов", - добавил он.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус Индия Камиль Хафизов

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