Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

По ее словам, в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 - южноафриканский, при этом в 22 регионах циркулируют штаммы, которые имеют отдельные мутации.

Вице-премьер уточнила, за период циркуляции британского штамма было выявлено более 7,9 тысяч контактных больных, 158 из них были инфицированы. Внутри страны были обнаружены 18 человек, которые инфицированы британским штаммом и шестеро - южноафриканским.

При этом Голикова напомнила, что отечественные вакцины эффективны от британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Вице-премьер добавила, что проведенный в России комплекс противоэпидемических мероприятий позволяет сейчас приостановить и даже остановить циркуляцию штаммов COVID-19.