"Штабы Навального" прекращают работу после решения прокуратуры Москвы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Региональные штабы оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях, сообщили соратники Навального.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - отмечается в понедельник в инстаграме соратников Навального.

Ранее в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Пресс-служба ведомства-заявителя указала, что организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.

Между тем юридическая служба ФБК опубликовала решение прокурора Москвы от 26 апреля, согласно которому деятельность ФБК и "Штабов Навального" приостановлена до рассмотрения Мосгорсудом соответствующего иска.