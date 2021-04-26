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Адвокат описал засекреченные материалы в деле ФБК и "Штабов Навального"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Засекреченные материалы, приложенные к иску прокуратуры о запрете Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - признаны в России иноагентами) и "Штабов Навального", содержат сведения об административных и уголовных делах сторонников оппозиционера.

Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель правозащитного объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов, представляющий фонды и движение в суде.

"Нам показали засекреченные материалы. Мы видели их объем. Это два с половиной тома секретных материалов и два тома с грифом для служебного пользования, каждый том по 200 страниц", - сообщил Павлов.

По его словам, эти документы представляют собой "информационно-справочный материал", содержащий сведения о преследовании "всего, что связано с Навальным и ФБК". Адвокат отметил, что поименно названы те, кто подвергался административным арестам, против кого возбуждали уголовные дела.

Мосгорсуд в понедельник начал досудебную подготовку по иску прокуратуры Москвы, которая требует признать ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" экстремистскими, запретить их деятельность и ликвидировать. Заседания проходят в закрытом режиме из-за наличия в деле засекреченных материалов.

26 апреля прокурор Москвы своим решением приостановил деятельность "Штабов Навального" до решения по этому иску. Также прокуратора попросила суд о запрете определенных действий в качестве обеспечительных мер в отношении ФБК и ФЗПГ до рассмотрения иска - это ходатайство пока не разрешено.

Прокуратура Москвы 16 апреля направила в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими этих трех организаций, которые "под прикрытием либеральных лозунгов" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Мосгорсуд прокуратура Москвы Иван Павлов Команда 29 ФБК Алексей Навальный ФЗПГ

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