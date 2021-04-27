В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении сказано, что огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 82 мм и гранатометов различного типа в направлении населённых пунктов Лозовое, Золотое-5 и Молодёжное.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.