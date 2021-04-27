Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:57Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 548 895+359 277

В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении сказано, что огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 82 мм и гранатометов различного типа в направлении населённых пунктов Лозовое, Золотое-5 и Молодёжное.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

ЛНР Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Пентагон отметил, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Пандемия коронавируса

ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Пандемия коронавируса

Турция ввела локдаун до середины мая из-за роста COVID-заболеваемости

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции
Дипломатическое противостояние

Макрон поддержал партнеров Франции на фоне высылки из РФ европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');