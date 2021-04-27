РЖД выделит свыше 600 дополнительных поездов на майские праздники

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" выделит свыше 600 дополнительных поездов на майские праздники. В компании сообщили, что это коснется самых востребованных направлений.

"Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, планировавшихся к назначению с 27 апреля по 12 мая, в настоящее время на эти даты уже назначены почти 600 поездов. А в ближайшее время их количество планируется увеличить еще более чем на 60", - говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Кисловодском, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск. Также дополнительные поезда предусмотрены на направлениях Киров - Нижний Новгород, Ярославль - Мурманск, Ростов-на-Дону - Волгоград, Владикавказ - Адлер, Екатеринбург - Оренбург, Петрозаводск - Сортавала.

В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличить число дополнительных рейсов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 4,5,6 и 7 мая нерабочими днями. В документе указывается, что такое решение было принято в сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан России.