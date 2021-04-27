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Минфин предложил опробовать маркировку импортного алкоголя

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В руководстве Минфина предлагают провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России", - сказал статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов на итоговом заседании коллегии Росалкогольрегулирования.

14 апреля в Думе прошел третье чтение законопроект о проведении эксперимента по маркировке импортируемой алкогольной продукции уже на территории России, а не за границей перед ее отправкой в Росси, как это делается сейчас. Предполагается, что в рамках эксперимента в Калининградской области с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года опробуют возможность нанесения федеральных специальных марок на таможенных складах. По итогам будет сделан вывод, нужно ли в России маркировать импортный алкоголь на постоянной основе.

В сентябре 2020 года ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке предложил глава Минпромторга Денис Мантуров. Начать он предложил с пива. Ранее Минпромторг предлагал маркировать алкоголь федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID).

"Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификатам", - говорил Мантуров.

Эксперимент по маркировке пива, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива начался 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года. Против мар

Против введения маркировки выступали крупнейшие пивоваренные компании - AB InBev Efes (СП Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken. Они говорили, что проблемы контрафакта на пивном рынке практически не существует, а маркировка увеличит затраты и замедлит работу добросовестных производителей и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен.

Минфин ФТС Росалкогольрегулирование Алексей Сазанов Госдума Денис Мантуров Минпромторг

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