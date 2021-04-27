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Суд запретил ФБК размещать материалы в интернете и проводить митинги

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в России в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, организовывать митинги и демонстрации, участвовать в выборах и использовать банковские вклады, сообщил "Интерфаксу" представитель организаций, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов.

Ходатайство прокуратуры было удовлетворено в полном объеме. Согласно решению суда, ФБК и ФЗПГ запрещено: пользоваться государственными, муниципальными и иными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия; размещать материалы на сайте в интернете; принимать участие в выборах и референдумах; использовать банковские вклады, кроме случаев осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, а также расчетов по трудовым договорам.

Павлов завил, что это решение суда будет обжаловано.

Ранее во вторник стало известно, что Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры Москвы применил к ФБК и ФЗПГ обеспечительные меры по иску ведомства о запрете деятельности организаций за экстремизм.

26 апреля стало известно, что прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабы Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан до рассмотрения иска об их запрете.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности". В ведомстве заявили, что будут добиваться ликвидации и запрета деятельности всех трех организаций. Суд рассматривает этот иск в закрытом режиме, так как в деле есть засекреченные материалы.

ФБК ФЗПГ

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