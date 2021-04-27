Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Перечень запретов не подлежит публикации

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры Москвы 27 апреля применил к Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан ( ФБК и ФЗПГ признаны в России иностранными агентами) Алексея Навального обеспечительные меры по иску ведомства о запрете деятельности организаций за экстремизм.

"Перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

26 апреля стало известно, что прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабы Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан до рассмотрения иска об их запрете.

"Вопрос о запрете деятельности некоммерческих организаций - компетенция суда. Вопрос о запрете определенных действий общественного движения - компетенция прокуратуры", - объяснили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

Соратники Навального в тот же день сообщили, что работа штабов прекращена.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК и ФЗПГ и "Штабов Навального" "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности". 20 апреля в прокуратуре Москвы уточнили, что будут добиваться ликвидации и запрета деятельности всех трех организаций.

Суд рассматривает иск в закрытом режиме, поскольку в деле есть засекреченные материалы. Сейчас продолжается досудебная подготовка по иску.

Соратник Навального Леонид Волков 26 апреля опубликовал ходатайство прокуратуры. В нем надзорное ведомство просило суд запретить ФБК и ФЗПГ пользоваться государственными, муниципальными и иными СМИ, а также размещать материалы в сети "Интернет"; принимать участие в выборах и референдумах; использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью данных организаций, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что запрет определенных действий не несет рисков при осуществлении пожертвований фонду. "Пока нет запрета деятельности ФБК. Нам запретили только определенные действия, например, публиковать информацию на определенных страницах. Поэтому пожертвования ФБК не несут никаких рисков до решения суда по существу. До момента, как такие риски возникнут, мы автоматически отключим возможность нам жертвовать", - пояснил Жданов в Telegram.

При этом, по его словам, возможность жертвовать региональным "Штабам Навального", деятельность которых была приостановлена по решению прокурора Москвы, в настоящее время отключена.