ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что оштрафовала корпорацию Apple на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн) за злоупотребление доминирующим положением. Оборотный штраф компании был назначен 26 апреля. В Apple с этим не согласны.

В 2019 году ФАС возбудила дело в отношении Apple по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В августе 2020 года, по итогам рассмотрения этого дела ФАС признала, что Apple ограничивают конкуренцию на рынке мобильных приложений для устройств под управлением iOS и злоупотребляет доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля.

Также ФАС обнаружила, что в документах Apple положения "содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках".

28 августа ведомство предписало Apple до 30 ноября 2020 года устранить нарушения, ограничивающие конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств под управлением iOS. Также от корпорации потребовали убрать из ее документов положения, которые дают ей право не пускать приложения сторонних разработчиков в магазин приложений AppStore. Сейчас исполнение этого предписания приостановлено "в связи с обжалованием в суде", говорится в пресс-релизе.

В Apple напомнили, что компания не согласна с решением службы по делу и продолжит его обжаловать.

"Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заявили в корпорации.