Российских школьников распустят на каникулы с 1 по 10 мая

В детсадах 4-7 мая будут организованы "дежурные группы"

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, сообщает официальный канал Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая", - сказал Кравцов, которого цитирует телеграм-канал ведомства "Большая перемена".

Министр также сообщил, что "детских садах в дополнительные выходные 4-7 мая будут организованы дежурные группы".

23 апреля президент РФ подписал указ об объявлении выпадающих между майскими праздниками 4-7 мая нерабочими днями.