Российских школьников распустят на каникулы с 1 по 10 мая
В детсадах 4-7 мая будут организованы "дежурные группы"
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, сообщает официальный канал Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
"Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая", - сказал Кравцов, которого цитирует телеграм-канал ведомства "Большая перемена".
Министр также сообщил, что "детских садах в дополнительные выходные 4-7 мая будут организованы дежурные группы".
23 апреля президент РФ подписал указ об объявлении выпадающих между майскими праздниками 4-7 мая нерабочими днями.