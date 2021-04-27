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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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Гинцбург заверил, что "Спутник V" справится с индийским штаммом COVID

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против так называемого индийского штамма COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - сказал во вторник Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее в центре "Вектор" Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что разработанная там вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" должна быть не менее эффективной от "индийского" штамма COVID-19. Там сообщили также, что в ближайшее время рассчитывают получить образец этого варианта коронавируса, изучение которого займет около двух месяцев.

26 апреля в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что в РФ не выявлен "индийский" штамм, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка. По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами. Кроме того, сообщалось, что "индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме - делецию двух аминокислот (H146 and Y145) в S-белке.

Ситуация с коронавирусом в Индии

По данным BBC, в понедельник в Индии за сутки выявили около 320 тыс. новых случаев COVID-19. Днем ранее данный показатель составил более 354 тыс. Согласно данным статистического сайта Worldometer, последние четыре дня ежесуточная смертность людей с коронавирусом превышала 2,5 тыс. ВОЗ направила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников, чтобы помочь стране бороться с растущим числом заражений COVID-19. Антирекорды по суточным показателям инфицирования в стране фиксируют последние несколько дней.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Центр Гамалеи Александр Гинцбург Индия Коронавирус

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