Гинцбург заверил, что "Спутник V" справится с индийским штаммом COVID

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против так называемого индийского штамма COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - сказал во вторник Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее в центре "Вектор" Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что разработанная там вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" должна быть не менее эффективной от "индийского" штамма COVID-19. Там сообщили также, что в ближайшее время рассчитывают получить образец этого варианта коронавируса, изучение которого займет около двух месяцев.

26 апреля в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что в РФ не выявлен "индийский" штамм, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка. По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами. Кроме того, сообщалось, что "индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме - делецию двух аминокислот (H146 and Y145) в S-белке.

Ситуация с коронавирусом в Индии

По данным BBC, в понедельник в Индии за сутки выявили около 320 тыс. новых случаев COVID-19. Днем ранее данный показатель составил более 354 тыс. Согласно данным статистического сайта Worldometer, последние четыре дня ежесуточная смертность людей с коронавирусом превышала 2,5 тыс. ВОЗ направила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников, чтобы помочь стране бороться с растущим числом заражений COVID-19. Антирекорды по суточным показателям инфицирования в стране фиксируют последние несколько дней.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.