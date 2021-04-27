"Вектор" планирует полностью изучить индийский штамм COVID за 2 месяца

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия в скором времени получит образец индийского штамма COVID-19, на его полное изучение уйдет два месяца, сообщили "Интерфаксу" в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Центр ВБ "Вектор" является одной из 26 референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19. Образец индийского штамма мы планируем получить от наших зарубежных коллег в скором времени", - сообщили в "Векторе" во вторник.

"Комплексное изучение свойств нового штамма, включая определение эффективности вакцины, требует около двух месяцев", - уточнили в научном центре.

Разработанная "Вектором" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это пептидная вакцина, в настоящий момент она уже стала поступать в регионы для массовой вакцинации населения.

Ранее было заявлено, что данный препарат эффективен против "британской" и "южноафриканской" разновидности COVID-19.

Накануне в понедельник, 26 апреля, в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили "Интерфаксу", что в России не выявлен индийский штамм коронавируса, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка.

Обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами.