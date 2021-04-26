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ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом, передает Associated Press.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эти сотрудники помогут индийским коллегам, давая технические консультации и оказывая помощь при вакцинации и мониторинге.

Он добавил, что ситуация в Индии сейчас "более чем душераздирающая".

"ВОЗ делает все, что может, предоставляетоборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое. Больницы в Индии переполнены, кислородных баллонов не хватает. Из-за этого правительство критикуют за неподготовленность к новой волне эпидемии.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Индия коронавирус

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