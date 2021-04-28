Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:47Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

"КовиВак" планируют проверить на людях с онкологией и болезнями легких

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В рамках третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса "КовиВак" центр имени Чумакова РАН на 32 тысячах добровольцев проверит ее эффективность и безопасность для людей старше 60 лет, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, сообщил директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Как заявил Ишмухаметов в интервью "России 24" (ВГТРК), в центре предполагают после получения разрешения Минздрава на исследования изучить действие препарата на большом контингенте людей, как от 18 до 60 лет, так и на гражданах старше 60 лет, а также на людях с сопутствующими заболеваниями.

В РоссииЗарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19Читать подробнее

"Мы предполагаем выделить больных с аутоиммунными заболеваниями, с заболеваниями легких и с онкологическими заболеваниями, - вот, собственно, те три группы, одновременно с 60+, на вопросы о которых нам надо ответить: как, когда, и возможность, собственно, использовать нашу вакцину", - сказал он.

По его словам, документы на проведение третьей фазы клинических исследований "КовиВак" уже поданы и находятся на рассмотрении Минздрава.

19 апреля Ишмухаметов заявил, что соответствующие документы только готовятся.

25 марта глава Минобрнауки Валерий Фальков, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что центр им. Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины от коронавируса.

"Она уже началась (третья фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания", - сказал Фальков.

Ишмухаметов в свою очередь тогда сообщил, что третья фаза продлится полгода, в ней примут участие 3 тысячи человек. "В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями - онкологическими, аутоиммунными, с сахарным диабетом", - пояснил Ишмухаметов.

Третья российская вакцина от коронавируса

"КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов она представляет собой цельновирионную вакцину, то есть содержит цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению готовится "КовиВак".

Хроника коронавируса. Апрель.

25
Пандемия коронавируса повлияла на оформление пасхальных яиц в Греции27 апреля. Городские пляжи в Рио-де-Жанейро снова открылись для посещения после месяца перерыва.26 апреля. Власти Бангкока ввели обязательное ношение масок в общественных местах.23 апреля. Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии.22 апреля. В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Пандемия коронавируса повлияла на оформление пасхальных яиц в Греции
Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак Айдар Ишмухаметов Коронавирус Центр Чумакова

Новости по теме

Новости

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Пандемия коронавируса

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

В Ростове-на-Дону 5 крупных рынков закрыты после масштабной проверки

Дипломатическое противостояние

Медведев обвинил США в разжигании дипломатического конфликта с Россией

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Росстат допустил замедление смертности в РФ в апреле-мае до доковидного уровня

Пандемия коронавируса

Вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной от всех штаммов COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');