"КовиВак" планируют проверить на людях с онкологией и болезнями легких

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В рамках третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса "КовиВак" центр имени Чумакова РАН на 32 тысячах добровольцев проверит ее эффективность и безопасность для людей старше 60 лет, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, сообщил директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Как заявил Ишмухаметов в интервью "России 24" (ВГТРК), в центре предполагают после получения разрешения Минздрава на исследования изучить действие препарата на большом контингенте людей, как от 18 до 60 лет, так и на гражданах старше 60 лет, а также на людях с сопутствующими заболеваниями.

"Мы предполагаем выделить больных с аутоиммунными заболеваниями, с заболеваниями легких и с онкологическими заболеваниями, - вот, собственно, те три группы, одновременно с 60+, на вопросы о которых нам надо ответить: как, когда, и возможность, собственно, использовать нашу вакцину", - сказал он.

По его словам, документы на проведение третьей фазы клинических исследований "КовиВак" уже поданы и находятся на рассмотрении Минздрава.

19 апреля Ишмухаметов заявил, что соответствующие документы только готовятся.

25 марта глава Минобрнауки Валерий Фальков, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что центр им. Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины от коронавируса.

"Она уже началась (третья фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания", - сказал Фальков.

Ишмухаметов в свою очередь тогда сообщил, что третья фаза продлится полгода, в ней примут участие 3 тысячи человек. "В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями - онкологическими, аутоиммунными, с сахарным диабетом", - пояснил Ишмухаметов.

Третья российская вакцина от коронавируса

"КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов она представляет собой цельновирионную вакцину, то есть содержит цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению готовится "КовиВак".