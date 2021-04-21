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В Ростовской области "заминировали" все отделения "Единой России"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 60 отделений партии "Единая Россия" в Ростовской области проверяют после сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Анонимное сообщение пришло утром в среду на адрес электронной почты. Сейчас эта информация проверяется. Оперативники обследуют все 62 отделения партии", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" в настоящее время не располагает официальным подтверждением данной информации.

Единая Россия Ростовская область

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