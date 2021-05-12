Рассмотрение иска "Медузы" об оспаривании статуса СМИ-иногента начнется 20 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 20 мая проведет подготовительную беседу по иску онлайн-издания "Медуза", которое обжаловало присвоение ему в России статуса СМИ-иностранного агента.

"Подготовка по иску назначена на 20 мая 2021 года в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

В иске "Медуза" просит признать необоснованным решение о включении в список СМИ - иностранных агентов и отменить его.

23 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов издания Medusa Project ("Медуза) и "Первое Антикоррупционное СМИ" ("ПАСМИ"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвии (SIA Medusa Project).

С учетом обновления реестра, в нем на сегодняшний день содержится 19 СМИ и физических лиц.