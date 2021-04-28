Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Петербурге привлек к административной ответственности АО "Невская мануфактура" в связи с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 80 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В отношении АО "Невская мануфактура" составлен протокол по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

Согласно протоколу, сотрудники МЧС выявили в здании мануфактуры неисправность системы автоматического пожаротушения, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации и др. В ведомстве отмечали, что такие нарушения на объекте выявляли ежегодно в течение семи лет, однако владельцы "Невской мануфактуры" так и не устранили их.

12 апреля в здании АО "Невская мануфактура" начался крупнейший в современной истории Петербурга пожар, который тушили пять суток. При ликвидации возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев, двое из них - Борис Старковский и Антон Соколов - находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Возбуждены два уголовных дела, арестованы гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.