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Пострадавшие в Невской мануфактуре пожарные остаются в тяжелом состоянии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшие при тушении "Невской мануфактуры" в Петербурге пожарные Антон Соколов и Борис Старковский остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова после того, как чиновник навестил их в больнице.

Они лечатся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС имени Никифорова.

Беглов навестил их вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Губернатор вручил пожарным документы на квартиры, которые город выделил им в знак благодарности за проявленный героизм. Зиничев напомнил, что указом президента Старковский и Соколов награждены Орденами Мужества.

"Невская мануфактура" загорелась 12 апреля и выгорела до каркаса. Пожар тушили пять дней. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев. Третьего пострадавшего уже выписали из больницы, уточняет "Фонтанка".

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

12
МЧС Петербург Невская мануфактура Антон Соколов Борис Старковский

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