Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию своей вакцины

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

"Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию, это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, "третий мир", когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения", - сказал Ишмухаметов в интервью "России 24" (ВГТРК) в среду.

По его словам, центр им. Чумакова планирует выйти на зарубежный рынок с вакциной "КовиВак", однако "нужно сначала обеспечить (препаратом - ИФ) собственную страну, собственных граждан".

Преквалификация препаратов ВОЗ - это услуга, оказываемая международной организацией для оценки качества, безопасности и эффективности лекарств.

Ранее в ВОЗ были направлены документы на вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Эксперты ВОЗ проведут инспекцию производства "Спутника V" в мае и июне, следует из плана организации по оценке вакцин от коронавируса.