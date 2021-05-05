Эксперты изучат возможность трехкратного введения вакцины "КовиВак"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Научный центр имени Чумакова прорабатывает возможность трехкратного введения вакцины "КовиВак" для усиления иммунного ответа при низком уровне антител, заявил директор Центра Айдар Ишмухаметов.

"В целом же отсутствие антител на том или ином этапе не является критичным (...) Возможно, кому-то потребуется третья иммунизация в зависимости от состояния здоровья, возраста, сопутствующих заболеваний, которые могут снижать иммунный ответ. Эти вопросы прорабатываются", - сказал Ишмухаметов в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, "люди разные, сам режим выработки антител может немного различаться". "Не исключено, что в дальнейшем подходы будут другими", - добавил директор Центра.

Ранее в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что проверяют возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", чтобы усилить действие антител.

"КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению готовится "КовиВак" Центра Чумакова.