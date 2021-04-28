Уголовное дело возбудили из-за исчезновения школьника в Красноярске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярской области.

Накануне вечером стало известно, что мальчик ушел из двора многоквартирного дома по проспекту Красноярский рабочий в неизвестном направлении, его местонахождение до сих пор не установлено.

Дело по факту исчезновения ребенка возбуждено по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Над установлением местонахождения ребенка и всеми обстоятельствами происшедшего работают опытные следователи-криминалисты Главного следственного управления и сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю", - отметили в СКР.