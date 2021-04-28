Красноярец, отвезший ребенка в заброшенный дом, ранее был судим

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали в Красноярске ранее судимого мужчину 1977 года рождения, который незаконно удерживал восьмилетнего мальчика в заброшенном доме, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По какой именно статье УК РФ он был осужден, "Интерфаксу" в ведомстве не уточнили. Сейчас мужчина доставлен в управление уголовного розыска.

Восьмилетний мальчик пропал из двора по улице Красноярский рабочий в Красноярске вечером 27 апреля. Было возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На следующий день мальчика обнаружили в компании взрослого мужчины в другом районе города.

Как установили следователи, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание, а затем увез школьника в заброшенный деревянный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление - какое именно, не уточняется.