Власти Крыма попросят возбудить дело из-за водной блокады полуострова

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Заявление о возбуждении уголовного дела из-за водной блокады Крыма может быть подано в правоохранительные органы на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" в среду глава комитета Госсовета республики по законодательству Сергей Трофимов.

"Там будет пять составов - от комплекса статей о террористической деятельности до экоцида. На следующей неделе мы представим заявление председателю Госсовета и после уточнения моментов, кто подписывает и подает, оно будет направлено в правоохранительные органы", - сказал Трофимов.

По его словам, рабочая группа по анализу нанесенного Украиной ущерба настаивает на привлечении к уголовной ответственности более пяти граждан соседней страны, включая ее экс-президента Петра Порошенко.

Представитель рабочей группы отметил, что эти статьи не имеют срока давности, а эксперты уверяют, что нашли подтверждения этих преступлений. В частности, из-за водной блокады снижается популяция ряда краснокнижных птиц, которые обитают на севере Крыма.

Подсчитать ущерб, который нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, ранее поручил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов. Эта сумма должна включать стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита. Результатом этой работы должен стать иск в крымский суд, который планируют подать до конца второго квартала 2021 года. Промежуточная сумма ущерба оценивается в 1,5 трлн рублей.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровской водой, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного рыбоводства, но и в качестве источника централизованного водоснабжения. Украина перекрыла его в 2014 году, не согласившись с присоединением полуострова к РФ. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется в Крым только в случае его "деоккупации". Москва неоднократно заявляла, вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м. Жители Симферополя, Ялты, Алушты и ближайших к ним населенных пунктов получают воду по графику.