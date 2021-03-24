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Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Власти полуострова подадут иск в крымский суд до середины 2021 года

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа Государственного совета Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины начинает подготовку иска из-за водной блокады в результате перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

"В этом полугодии (будет подан иск - ИФ). Надеюсь, что до конца второго квартала мы будем в суде", - сказал Константинов журналистам в среду.

По его словам, подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. Иск буден подан в крымский суд, уточнил спикер. Шансы на победу он назвал хорошими.

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"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ", - добавил Константинов.

Ранее он поручил посчитать ущерб, который нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Эта сумма должна включать стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита. Результатом этой работы должен стать иск в суд.

Крым высыхает

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровской водой, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного рыбоводства, но и в качестве источника централизованного водоснабжения. Украина перекрыла его в 2014 году, не согласившись с присоединением полуострова к РФ. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется в Крым только в случае его деоккупации. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова не обсуждается.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м. Жители Симферополя, Ялты, Алушты и ближайших к ним населенных пунктов получают воду по графику.

Крым Украина

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