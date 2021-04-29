Кремль заявил об отсутствии подвижек в вопросе встречи Путина и Зеленского

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подвижек по вопросу встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока на том же. Продвинуться не удалось", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится решение о возможности проведения встречи.

По его словам, ведется постоянная работа политсоветников "минской четверки".

"Они в постоянном контакте, заместитель руководителя администрации президента, мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало, поэтому единственное, что мы имеем, это первое предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе, мы имеем ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что пока неизвестно, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева, но "президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной".

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Президенту РФ доложили о предложении его украинского коллеги.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

При этом Песков ранее отмечал, что если Путин и Зеленский встретятся, то они не будут обсуждать тему Крыма.