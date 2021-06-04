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ПМЭФ-2021

Москва не получала от Киева конкретных предложений по возможной встрече Путина с Зеленским

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Никакой ясности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О том, "будет ли какая-то ясность по встрече с Зеленским", журналисты спросили Пескова в ходе общения с ним "на полях" ПМЭФ".

"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили", - сказал Песков.

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Он напомнил о заявлениях из кабинета Зеленского о намерении украинского президента обсудить Крым.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - сказал Песков.

Он пояснил, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".

Ранее Зеленский предлагал на базе нормандского формата переговоров по Донбассу создать новый формат, который включит также обсуждение вопроса о Крыме и о строительстве "Северного потока 2".

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский

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