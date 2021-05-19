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На облагораживание городов ради туризма потратят более 12 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 12 млрд рублей будет выделено в рамках нацпроекта по туризму на создание привлекательной среды в центрах городов, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в среду.

"В рамках нацпроекта предусмотрены субсидии субъектам России для того, чтобы спроектировать так называемый туристический код центра города, в нацпроекте на это заложено более 12 млрд рублей, в том числе в малых городах", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что это "делается в оркестровке с другими органами исполнительной власти, чтобы использовать другие инструменты, в том числе бюджетные и инфраструктурные кредиты".

"Они (эти средства - ИФ) идут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристско-информационных центров, организацию смотровых и панорамных площадок. То есть, все то, что может сделать так, чтобы существующая инфраструктура привлекла большее количество туристов", - пояснил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко Владимир Путин

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