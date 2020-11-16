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Чернышенко назвал амбициозные цели нацпроекта по туризму

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует сферу туризма, назвал целевые показатели национального проекта по развитию внутреннего туризма: его реализация должна довести число турпоездок по России до 140 млн в год и увеличить число занятых в туротрасли до 5 млн.

Таким образом, планируется, что реализация этого нацпроекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей минимум в два раза. Об этих планах Чернышенко рассказал на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, очень важно сделать все, чтобы можно было запустить мероприятия национального проекта к грядущему летнему туристическому сезону.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается комплексный план по подготовке и утверждению этого нацпроекта. По его словам, проект включает в себя формы проектного управления, создания института развития, которые займутся и стимулированием спроса на туристический продукт, помощью в создании самого продукта. Проектом также предусмотрено комплексное освоение территорий, включая планирование туристических потоков, мастер-планирование, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии.

Вице-премьер подчеркнул, что важной частью плана станет поддержка турбизнеса.

"Ну и, конечно, важен такой зеленый свет нашему турбизнесу. Фаст-трек, поддержка, которая будет включать в себя и льготные условия для получения кредитов, и мы будем помогать субсидированием процентной ставки, и многие другие вещи", - сказал Чернышенко.

Он попросил главу кабинета министров дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить мероприятия в своих национальных программах, национальных проектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма.

"Думаю, что за месяц это нужно сделать и обращаю внимание – это не предусматривает перераспределения бюджетных средств. И также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам – многие, конечно, это сделали, но нужно формальное поручение – сформировать региональные проекты с учетом основных подходов, механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - добавил вице-премьер.

Новый нацпроект в сфере туризма

Мишустин поручил Чернышенко разработать новый национальный проект, касающийся сферы туризма.

"Поддерживаю, прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

В свою очередь Чернышенко сообщил, что "проведена большая работа, и президент на прошлой неделе дал согласие на запуск нового нацпроекта". "Предварительно со всеми заинтересованными государственными, общественными организациями, с рабочей группой госсовета, с бизнес-сообществом была проведена подготовительная работа и создана правительственная комиссия по развитию туризма. В нее вошли все губернаторы, представители основных бизнесов туристической отрасли", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер заявил, что задача – сохранить, прежде всего, существующий турбизнес и создать понятные прозрачные условия для всех участников рынка, всех участников нацпроекта, особенно в текущих сложных обстоятельствах. После этого – "дать возможность привлечь инвестиции в индустрию и подкрепить их необходимыми гарантиями".

По его мнению, "эти принципы государственного-частного партнерства станут основой механизма реализации национального проекта". "Это позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль бюджетных инвестиций будет привлечено не менее 3-4 рублей средств частных инвестиций", - добавил вице-премьер.

Михаил Мишустин Дмитрий Чернышенко

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