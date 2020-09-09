В РФ анонсировали запуск "амбициозного" нацпроекта по развитию туризма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство готовит нацпроект по развитию туризма в стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Чтобы глобально поменять ситуацию с туризмом уже на выходе национальный проект в сфере туризма. Он ставит амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет", - сказал Чернышенко в ходе совещания, которое провел президент Владимир Путин с членами правительства.

В частности, предусматривается трехкратный рост количества поездок россиян по своей стране, более чем двукратное увеличение количества рабочих мест в отрасли - до почти 6 млн человек, - и увеличение вклада туристической отрасли в ВВП страны, добавил он.

"Для достижения этой цели проект предполагает комплексное планирование наиболее перспективных с точки зрения туризма территорий", - сказал Чернышенко.

По его словам, определены более 11 кластеров, где туризм должен стать системообразуюшей сферой экономики, на которую будут опираться все остальные отрасли регионов.

"Интересно, что регионы и бизнес очень активно включились в разработку нацпроекта, мы собрали от них всех заявки, ожидания: все хотят стать главным туристическим регионом страны", - сказал вице-премьер.

Самое важное, отметил он, что туризм как связующая сфера, влияет более чем на 50 смежных отраслей экономики, обеспечивая занятость и поднимая уровень жизни.

"Национальный проект, который мы готовим, объединит мероприятия из уже существующих нацпроектов, государственных, муниципальных программ, инициативы бизнеса и самое главное - приоритезирует эти задачи, чтобы дороги и энергетика приходили в те регионы, где нужен как раз взрывной рост туристической инфраструктуры", - сказал Чернышенко.

Сейчас паспорт нацпроекта находится на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти, в сентябре будет рассмотрен на правительственной комиссии по туризму, сказал замглавы кабинета министров. "Готовы будем вам доложить до 30 октября в установленном порядке (о готовности проекта - ИФ)", - добавил Чернышенко.

Чернышенко также попросил президента дать поручение проработать вместе с Минфином возможность использования остатков из выделенных ранее 15 млрд рублей в следующем году для поддержки граждан на путешествиях по внутренним маршрутам.

"Я согласен, так и нужно сделать", - сказал Путин. При этом президент подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру, в том числе в диких местах, чтобы люди могли любоваться природой комфортно, безопасно и надежно.

"Над этим, конечно, нужно поработать. Одно дело, когда люди приезжают в Сочи, либо в Крым, где тоже еще есть над чем трудиться, и есть, что улучшать. Но в совсем новых местах, конечно, еще многое нужно сделать для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям граждан", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что над этим нужно поработать. "Безусловно, без хорошей программы, обеспеченной необходимым финансированием, этого не сделать. Так что я с вами согласен. Надо сохранить эти средства и, конечно, подумать о выделении дополнительных на следующий год", - сказал Путин.

Заявления Мишустина и Догузовой

В июле глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщал, что национальный проект "Туризм" будет представлен осенью и станет ответом на вызовы, которые поставила пандемия. "Туризм - это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект "Туризм" - это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день поставила пандемия. Мы получили одобрение президента, разрабатываем соответствующие меры этого проекта и осенью представим его всем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Мишустина, открыть свою страну для себя "будет здорово, потому что есть замечательные места, курорты, нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов и, конечно, недорогие билеты, чтобы любыми видами транспорта добираться до этих мест".

"Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, дороги, коммуникации, чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьезно, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железные дороги, по которым можно добраться до этих мест проживания. Я очень надеюсь, что этими усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. И надеюсь, что они выберут Россию", - подчеркнул премьер.

В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что Ростуризм работает над национальным проектом в сфере туризма и гостеприимства, он должен в перспективе 5-10 лет вывести отрасль на другой уровень.

"Сейчас вместе с отраслью, участниками рынка, бизнеса мы ведем большую работу над созданием национального проекта по развитию индустрии туризма и гостеприимства. В ближайшее время будут совещания - будем обсуждать отдельные позиции, положения этого нацпроекта, который должен в перспективе 5-10 лет вывести развитие внутреннего туризма и в целом индустрию гостеприимства России на принципиально иной уровень развития", - сказала Догузова.

Догузова добавила, что в рамках нацпроекта в России будут созданы курорты мирового уровня. "Страна станет комфортной и интересной для путешествий не только наших граждан, но и самых искушенных иностранных туристов", - сказала она.