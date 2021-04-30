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В Кремле заявили, что не следят за делом адвоката Павлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле знают о следственных действиях в отношении адвоката Ивана Павлова, но не следят за этим делом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим за этим, поскольку не обладаем информацией. Мы не знаем причины задержания, ни то, каким образом это произошло, ни того, что вменяется адвокату. Это не наша прерогатива", сказал Песков.

Павлова задержали ранее в пятницу в Москве после обыска, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое возглавляет адвокат.

По данным коллег Павлова, адвокату вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.

Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, делом Павлова занялся СКР.

Павлов является адвокатом советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Коллега Павлова из "Команды 29" Евгений Смирнов заявил, что адвокату часто поступали угрозы от следователей.

Песков не стал реагировать на подобные утверждения. "Я не знаю, кто есть Смирнов и откуда у него информация, я не знаю, насколько соответствует это действительности, было ли это действительно так. И я не знаю, что вменяется в вину Павлову", - сказал Песков журналистам, подчеркнув, что по этой причине не может ответить на данный вопрос.

Дмитрий Песков Иван Павлов

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