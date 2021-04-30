Следственные действия с адвокатом Павловым проводятся в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский адвокат Иван Павлов, который сейчас представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иноагентов), был задержан в Москве, сообщили "Интерфаксу" в возглавляемом им правозащитном объединении "Команда 29".

Там уточнили, что обыск у адвоката прошел рано утром в гостинице на улице Бауманская.

В пятницу утром в Лефортовском суде Москвы Павлов должен был участвовать в заседании по вопросу продления ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене и чьим защитником он является.

Коллега Павлова адвокат Евгений Смирнов отметил, что при задержании Павлова работали сотрудники ФСБ.

Кроме того, в пятницу утром сотрудники правоохранительных органов пришли в Петербурге к IT-менеджеру "Команды 29" Игорю Дорфману, после чего он перестал выходить на связь.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых в преступлениях против госбезопасности - в том числе, о госизмене и шпионаже. Среди его подзащитных - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и другие. Сейчас он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иноагентов), а также так называемые "Штабы Навального" на процессе по иску прокуратуры об их запрете.