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Задержан адвокат Иван Павлов, у него проходит обыск

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - У петербургского адвоката Ивана Павлова проходит обыск, сам юрист задержан, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое возглавляет Павлов.

"Иван Павлов задержан", - сообщили в "Команде 29".

Там добавили, что у адвоката проходит обыск.

"Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки", - пояснили в "Команде 29".

Более подробными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже. Среди его подзащитных - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. В настоящее время он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемые "Штабы Навального" на процессе по иску прокуратуры об их запрете.

Иван Павлов ФБК Алексей Навальный

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