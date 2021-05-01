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Задержаны участники ДТП на Ставрополье, приведшего к гибели детей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Водителя микроавтобуса и легкового автомобиля задержали на Ставрополье после крупной автоаварии, которая произошла в пятницу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

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На трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, нарушение ПДД водителем легкового автомобиля привело к смертельному столкновению. Он по касательной столкнулся с грузовиком, а тот столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ставропольский край

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