Пострадавших в ДТП на Ставрополье шестерых детей и взрослого доставят в Москву

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в аварии на Ставрополье, будут доставлены на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве, сообщает в субботу Минздрав России.

Отмечается, что такое указание дал глава Минздрава Михаил Мурашко, их эвакуируют в столицу самолетом МЧС РФ.

Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава, отметили в ведомстве.

Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что после этого ДТП, приведшего к гибели пяти детей, задержаны участники аварии.