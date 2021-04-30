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В связи с гибелью в ДТП девочек-баскетболисток возбуждено дело по двум статьям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По факту столкновения микроавтобуса с девочками-баскетболистками с грузовиком и "ВАЗом-2109" на Ставрополье возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщили в СКР. Это ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) и ч. 3 ст. 238 УК(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В аварии погибли пять девочек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В прокуратуре Ставрополья ранее сообщили, что было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК, а также началась прокурорская проверка.

По версии краевого ГИБДД, в 16:40 в пятницу на трассе "Астрахань-Ставрополь" у села Ямки в Грачевском округе столкнулись микроавтобус, грузовик и "ВАЗ-2109". Легковая машин подрезала на повороте грузовик, тот опрокинулся и придавил автобус, считают в инспекции.

По данным прокуратуры, в автобусе было 18 детей, по данным ГИБДД - 14 детей и четверо взрослых. Губернатор Владимиров сообщил, что в местную больницу доставили девять пострадавших. В Минздраве края сообщали, что пострадали 16 человек, в том числе 13 детей и что двое находятся в тяжелом состоянии.

В автобусе юные баскетболистки из Волгограда ехали на межрегиональный турнир в Черкесск. В Минспорта Карачаево-Черкесии задумались об отмене соревнований.

Владимир Владимиров Ставрополье ГИБДД Минздрав Черкесск Волгоград СКР

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