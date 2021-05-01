Врач сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП на Ставрополье

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в крупной автоаварии, которая произошла днем в пятницу на Ставрополье, живы, у трех крайне тяжелое состояние, сообщил журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.

"На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, троих - как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал Анненков.

Еще одна пострадавшая находится в больнице Грачевского округа. Ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, в пятницу около 16:30 по московскому на трассе Светлоград - Ставрополь грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 баскетболисток из детско-юношеской спортивной школы. Они ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).