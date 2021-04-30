Губернатор Ставрополья уточнил, что в ДТП погибли пятеро детей

Ранее ГИБДД сообщило о шести погибших

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В столкновении микроавтобуса с юными баскетболистками из Волгограда и грузовиком погибли пять детей, а не шесть, как сообщалось ранее. Данные уточнил в инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Пять детей погибли, девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести", - написал он и выразил соболезнования родителям погибших.

По его словам, в больницу, куда доставили пострадавших, отправили врачей из Ставрополя. При необходимости пациентов переведут в краевые стационары.

Владимиров отметил, что послал в Грачевский округ, где произошла авария, руководителей краевого Минздрава и дорожного министерства, и сам туда поедет.

В краевом ГИБДД ранее сообщили, что, по предварительным данным, в 16:40 в пятницу на трассе "Астрахань-Ставрополь" у села Ямки столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. В автобусе ехали 14 детей и четверо взрослых, по данным ГИБДД. В прокуратуре края заявили, что детей было 18. В краевом Минздраве сообщили, что пострадали 16 человек, в том числе 13 детей и что двое находятся в тяжелом состоянии.

По версии ГИБДД, легковой автомобиль подрезал грузовик, грузовик на повороте опрокинулся и придавил микроавтобус.

В администрации Волгоградской области сказали, что в автобусе ехала баскетбольная команда из юношеской школы №2 Волгограда. Они должны были принять участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди женских команд 2008-2009 годов рождения в Черкесске, сообщили в Минспорта Карачаево-Черкесии.