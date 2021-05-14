Twitter проинформировал РКН об удалении запрещенного в России контента

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Представители администрации сервиса микроблогов Twitter проинформировали руководство Роскомнадзора о том, как компания выполняет требования по удалению запрещенного в России контента, сообщила пресс-служба РКН.

Это произошло 13 мая на встрече, о которой попросили представители компании.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет трафик сервиса, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещенный к распространению в России. Ведомство отмечало, что Twitter не выполняет требования удалить или заблокировать контент с детской порнографией и с информацией о наркотиках и суицидах. В компании сначала возражали, что такой контент удаляют в соответствии с собственными правилами.

30 апреля РКН сообщил, что по предложению Twitter 28 апреля чиновники ведомства провели по видеоконференцсвязи беседу с вице-президентом Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президентом по юридическим вопросам Джимом Бейкером. Топ-менеджерам заявили, что сервис должен удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая. Те, в свою очередь, выразили готовность к диалогу. Также стороны договорились наладить прямую линию связи между Роскомнадзором и службой модерации Twitter. По словам чиновников, руководство Twitter также пообещало составить план по приведению работы соцсети в России в соответствие с российским законодательством.

5 апреля в Роскомнадзоре объявили, что продлят замедление трафика Twitter до 15 мая 2021 года. Это решение было принято после переговоров с МакСуинни 1 апреля, которые также прошли по инициативе компании. Ускорение работы Twitter по удалению запрещенного контента послужило тому, что РКН не стали переходить к блокировке сервиса, отмечали чиновники.

"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы), - сообщили в РКН 14 мая. - По истечении 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещенной информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер".

Мировой судья Таганского района 2 апреля назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн рублей за неудаление призывов к детям приходить на несогласованные акции. Компания штрафы обжаловала. 5 мая в суд поступили еще шесть протоколов на Twitter.