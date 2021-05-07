Более 50 студентов из Индии заболели коронавирусом в Ульяновске и Уфе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована среди студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ), 32 человека госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"В настоящее время в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы получают лечение 32 гражданина иностранных государств. Все студенты УлГУ, проживали в общежитии. Из них 31 человек (граждане Индии) поступил в учреждение 6 мая, еще один житель Республики Йемен получает лечение уже пять дней", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние всех пациентов удовлетворительное, кислородная поддержка им не требуется.

Кроме того, в Уфе заболели коронавирусом 20 студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете.

"Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания", - сказала руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак.

Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.