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Более 50 студентов из Индии заболели коронавирусом в Ульяновске и Уфе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована среди студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ), 32 человека госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"В настоящее время в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы получают лечение 32 гражданина иностранных государств. Все студенты УлГУ, проживали в общежитии. Из них 31 человек (граждане Индии) поступил в учреждение 6 мая, еще один житель Республики Йемен получает лечение уже пять дней", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что состояние всех пациентов удовлетворительное, кислородная поддержка им не требуется.

Кроме того, в Уфе заболели коронавирусом 20 студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете.

"Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания", - сказала руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак.

Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 07 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Ульяновск Ульяновская область Индия Уфа Башкирия Коронавирус

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