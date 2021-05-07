В Уфе 20 студентов из Индии заболели коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двадцать студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе, заболели коронавирусом, сообщила в пятницу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак.

"На сегодняшний день в республике выявлен очаг коронавирусной инфекции среди студентов, прибывающих и находящихся (в Уфе - ИФ) иностранных студентов из Индии. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания", - сказала Казак.

Руководитель ведомства отметила, что в местах проживания студентов-иностранцев проведены противоэпидемические мероприятия.

"Сейчас ситуация на контроле. Все праздники мы работаем с этим и с контактными", - добавила Казак.

Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.