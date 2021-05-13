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Роспотребнадзор не выявил у студентов из Ульяновска индийского штамма COVID

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что вирус, которым заболели студенты из Индии, обучающиеся в Ульяновском госуниверситете, не относится к "индийскому" штамму COVID-19.

"По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, который сейчас принято бояться", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора журналистам в четверг.

"Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что расшифровка генетической последовательности штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета, была произведена учеными Центра геномных исследований Роспотребнадзора.

Ранее в мае в пресс-службе Минздрава Ульяновской области "Интерфаксу" сообщили, что коронавирусом заболели 32 иностранных студента Ульяновского государственного университета (УлГУ). Из них 31 человек - граждане Индии, и еще один - гражданин Йемена. Все они были госпитализированы.

11 мая начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Диляра Хакимова заявила, что индийский штамм был выявлен у трех заболевших студентов из Индии.

В апреле в Индии была зафиксирована вспышка коронавируса, имеющего так называемую двойную мутацию в гене S-белка.

По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами.

Накануне в среду, 12 мая, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории России не выявлено случаев заболеваний "индийским" штаммом коронавируса.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Индия Ульяновск Коронавирус

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